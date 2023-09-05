ثغرة تقرب الأهلي السعودي من حسم صفقة غير متوقعة

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي مفاوضاته مع اللاعبين والأندية لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، بعد ضم أكثير من عشرة صفقات في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي يقترب من ضم نجم الوحدة

نجح النادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب فراس البريكان قبل أيام، ويرغب في حسم صفقة أخرى قبل غلق ملف الانتقالات في الصيف الحالي، ووفقًا لما أكدته التقارير فأن النادي يريد ضم اللاعب علاء حجي، نجم خط وسط فريق نادي الوحدة.

أصبح علاء حجي أحد أبرز الاسماء المطروحه أمام الجهاز الإداري لدعم مركز خط الوسط، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع عدد كبير من اللاعبين المحليين في الفترة الماضية لدعم مركز الوسط.

الشرط الجزائي في عقد علاء حجي

ويأتي الشرط الجزائي في عقد علاء حجي مع نادي الوحدة بـ 6 مليون ريال، والذي يعتبر ثغرة كبيرة في عقد اللاعب صاحب الـ 27 عام مع الفرسان.

يرغب النادي الأهلي أيضًا في ضم إسلام هوساوي الظهير الأيسر لنادي الوحدة خلال الفترة الحالية، كما يستهدف ضم عبدالله العمار ظهير أيسر ضمك بعدما رفع الراقي عرضه إلى 8 ملايين ريال سعودي.

وكان النادي الأهلي قد خسر بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023-2024، ليطالب بعدها الجميع داخل النادي بضرورة حسم عدد من الصفقات المحلية وبالفعل كانت البداية من ضم فراس البريكان.