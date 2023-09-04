انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

الجمعة القادمة..

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يوم الجمعة القادم: (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م).

وتضم القافلة (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه"، وذلك على النحو التالي:

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.