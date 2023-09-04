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الإثنين 04 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الجمعة القادمة..

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء إلى شمال سيناء

بوابة الوفد الإلكترونية

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة (شمال سيناء)، يوم الجمعة القادم: (23 صفر 1445هـ)، الموافق(8/9/2023م).

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الأوقاف تعلن مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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وزير الأوقاف يبحث مع محافظ جنوب سيناء مستجدات قوافل الدعوة

وتضم القافلة (اثنا عشر عالماً): خمسة من الأزهر الشريف، وخمسة من وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "حال النبي - صلى الله عليه وسلم – مع ربه"، وذلك على النحو التالي:

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية.

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