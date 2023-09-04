الأوقاف تعلن مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، عن مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقته الرابعة للقرآن الكريم من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا.

وأوضح المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن ذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 16 / 9 / 2023م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة، على أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار صورة من جواز السفر.

فروع المسابقة

وزارة الأوقاف المصرية

وأوضح أن المسابقة تتضمن فرعين:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن.

وسيحصل الفائزون في هذه المسابقة على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين منهم للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي تعقدها الوزارة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2023م، وذلك بتخصيص فرع للطلاب الوافدين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في حال فوز خمسة فأكثر منهم بتميز في هذه المسابقة.