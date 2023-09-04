وزير الأوقاف يبحث مع محافظ جنوب سيناء مستجدات قوافل الدعوة

ناقش الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ما يتصل بخطة الدعوة، وقوافل الأئمة والواعظات، وعمارة المساجد بمحافظة جنوب سيناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء الدعوة لوزير الأوقاف لحضور افتتاح مسجد الصديق الجامع بنويبع الذي تم انتهاء الأعمال به بالمشاركة والتعاون بين وزارة الأوقاف ومحافظة جنوب سيناء وذلك خلال احتفال محافظة جنوب سيناء بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ووضع حجر الأساس للمجمع الإسلامي بنبق.

كما أكد وزير الأوقاف أنه قد تم تخصيص 15 طن سلع غذائية و2 طن لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يتم توزيعها بمعرفة المحافظة من خلال اللجنة المشتركة بين المحافظة والأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وهنأ وزير الأوقاف محافظ جنوب سيناء بحصول (4) مساجد على الجودة والاعتماد من الفئة (أ) هي: الصحابة والمصطفى بشرم الشيخ، والروضة بالطور، والهدى بدهب، ومن جانبه أشاد سيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بكل ما يتم في عمارة المساجد مبنى ومعنى على مستوى الجمهورية بصفة عامة وعلى مستوى محافظة جنوب سيناء.