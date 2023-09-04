5 أطعمة ضارة بـ الكلى أحذر منها

الكلى هي مرشح الجسم، وهذا العضو الأكثر أهمية يساعد على التخلص من السموم والمواد الضارة ووفقا للأطباء، فإن الكلى معرضة تماما للأمراض، لأنها حساسة لعوامل مختلفة، وأحد هذه الأسباب هو إهمال الأكل الصحي.

لقد حدد الخبراء العلميون العديد من الأطعمة الضارة بشكل خاص بالكلى، ويجب التحكم في استهلاكها بشكل صارم.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الملح

بالإضافة إلى المخللات نفسها، تتميز المنتجات شبه المصنعة والأطعمة المعلبة والوجبات السريعة بوفرة الملح. الملح الزائد في النظام الغذائي يضر الكلى. فهو يؤدي إلى تعطيل الوظيفة الطبيعية لنظام الأوعية الدموية وإمدادات الدم، كما أنه يساهم في تراكم الصوديوم الزائد في الدم وفقدان البوتاسيوم. كما يحتفظ الملح بالماء في أنسجة الجسم، مما يزيد من الحمل على الكلى.

المنتجات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين الحيواني

تعتبر أنواع اللحوم مثل لحم البقر القديم أو لحم الخنزير وبعض مخلفاتها ضارة بشكل خاص - تحتوي هذه المنتجات على الكثير من الحديد، وفائضها له تأثير سيء على وظائف الكلى. ينصح العلماء بإعطاء الأفضلية لمصادر البروتين مثل الجبن ومنتجات الألبان والأجبان البيضاء.

الأطعمة الغنية بالخل والفلفل

يجب أن يكون مراوح الخيار المخلل والفطر منزعجين: عند هضم وكسر هذه الوجبات الخفيفة، يحدث تهيج المسالك البولية، بالإضافة إلى ذلك، يتم إطلاق المواد التي يمكن أن تضر بالأداء الطبيعي للكلى.

الكحول

يثير الكحول الجفاف، ونقص الرطوبة له تأثير ضار على جميع عمليات الجسم. يتم منع الترشيح الذي تقوم به الكلى بسبب سماكة الدم وزيادة تركيز المكونات السامة المحتملة.

الخضار والفواكه الدفيئة

غالبًا ما يتم زراعة هذه المنتجات باستخدام مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية على نطاق واسع. يجب أن تؤكل هذه الخضار والفواكه بحذر شديد - فبعض المواد الكيميائية التي قد تكون موجودة فيها لها تأثير تراكمي قد يرتبط بتطور عمليات الأورام.