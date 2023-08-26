صحة الشرقية تبحث أوجه القوة والضعف في أداء العمل بوحدات الكلى الصناعي

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، الاجتماع الشهري لرؤساء وحدات الكلى الصناعى بمحافظة الشرقية، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور الدكتور أسامة الشحات نقيب أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد البيلي استشاري الكلى ومدير إدارة الكلي بمديرية الدقهلية، والدكتور صبحي الخوانكي إدارة الطب العلاجي، والدكتورة سارة إبراهيم مدير إدارة الكلي بمديرية الشرقية.

وتناول الاجتماع مناقشة مؤشرات أداء العمل بوحدات الكلى الصناعي بمحافظة الشرقية خلال الفترة الماضية، والبالغ عددهم ٣٦ وحدة، وبحث أوجه القوة والضعف في أداء العمل، وأي معوقات تؤثر على انتظام سير العمل بكل وحدة، ووضع الحلول المناسبة لها، ومناقشة إجراءات الغسيل الكلوي لحالات الطوارئ، ومعدل التدخلات الكلوية، ومعدل غسيل الحالات البريتوني بالمحافظة.

وناقش الدكتور هشام مسعود بروتوكول نقل الدم لمرضى الكلى بالمستشفيات، وتركيب القساطر لهم، كما تم بحث احتياجات المرضى، موجها رؤساء الأقسام بضرورة الإهتمام بشكاوى المرضى، واعتبارها خط أحمر، مع التأكيد على التواصل المباشر مع المديرية، وسرعة إستكمال جرعات الأدوية لمرضى الكلى شهرياً، مع التشديد على المتابعة المستمرة لمحطات معالجة المياه الخاصة بوحدات الكلى، والتأكد من تغيير كافة الفلاتر بها في المواعيد المحددة، وأهمية تنفيذ إجراءات التعقيم الشهري بكفاءة عالية.

وأكد وكيل الوزارة أن سلامة ومأمونية المياه المستخدمة في الغسيل الدموي؛ أولوية قصوى لكل العاملين بالقطاع العلاجي والوقائي بالمحافظة.

وفي نهاية الاجتماع قام الدكتور أحمد البيلي بإلقاء محاضرة علمية عن طرق فصل البلازما لرؤساء وحدات الكلى الصناعى بالشرقية.