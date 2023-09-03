عاجل
تحديد قيمة المصروفات الدراسية لجميع الصفوف المدرسية
الأحد 03 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

جدل انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.. حسن شحاتة يشيد: ما فعله صح الصح

حسن شحاتة ومحمد صلاح
حسن شحاتة ومحمد صلاح

قال الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن نادي الزمالك يمر بموقف صعب للغاية، مضيفًا: “أمور تخوف أي شخص موجود، لكننا كأبناء النادي نقف معه ضد المخاطر”.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، عن إلغاء عضويته في نادي الزمالك من قبل أشخاص لم يسمهم، مطمئنًا عشاق النادي بالانضمام مرة أخرى من أجل مساندته ودعمه.

txt

محمد صلاح يكرر رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

txt

سوبوسلاي يصدم الاتحاد السعودي بشأن محمد صلاح: "مو" يريد البقاء

صح الصح

ولفت إلى أن كبار رموز نادي الزمالك اجتمعوا للتشاور اليوم الأحد، وعقدوا العزم على ترشيح واحد منهم لتولي مهمة رئاسة القلعة البيضاء.

وعن جدل انتقال محمد صلاح، لاعب منتخب نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي، قال إن لاعب منتخب مصر قرر الشيء الصحيح، خاصة أنه لعب لفترة طويلة مع ليفربول الذي كون اسمه وشهرته، مردفًا: “محمد صلاح يبقى غلطان لو سابه وذهب لنادي آخر وما فعله صح الصح”.

مواد متعلقة

محمد صلاح يسجل ثالث أهداف ليفربول في شباك أستون فيلا

أسطورة ليفربول يُثير الجدل حول مستقبل محمد صلاح

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

الأمير عبد الرحمن يرد على مهاجمي السعودية بسبب مفاوضات محمد صلاح

سفير بريطانيا بمصر يعلق على رفض محمد صلاح الإنتقال إلي الدوري السعودي

منتخب مصر يُريح محمد صلاح في مباراة إثيوبيا

ربع مليار دولار.. اتحاد جدة يرفض الاستسلام في صفقة محمد صلاح الخيالية (فيديو)

أبعد من مسألة محمد صلاح