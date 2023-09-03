جدل انتقال محمد صلاح للدوري السعودي.. حسن شحاتة يشيد: ما فعله صح الصح

قال الكابتن حسن شحاتة، مدرب منتخب مصر الأسبق، إن نادي الزمالك يمر بموقف صعب للغاية، مضيفًا: “أمور تخوف أي شخص موجود، لكننا كأبناء النادي نقف معه ضد المخاطر”.

وكشف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم الأحد، عن إلغاء عضويته في نادي الزمالك من قبل أشخاص لم يسمهم، مطمئنًا عشاق النادي بالانضمام مرة أخرى من أجل مساندته ودعمه.

صح الصح

ولفت إلى أن كبار رموز نادي الزمالك اجتمعوا للتشاور اليوم الأحد، وعقدوا العزم على ترشيح واحد منهم لتولي مهمة رئاسة القلعة البيضاء.

وعن جدل انتقال محمد صلاح، لاعب منتخب نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي، قال إن لاعب منتخب مصر قرر الشيء الصحيح، خاصة أنه لعب لفترة طويلة مع ليفربول الذي كون اسمه وشهرته، مردفًا: “محمد صلاح يبقى غلطان لو سابه وذهب لنادي آخر وما فعله صح الصح”.