سوبوسلاي يصدم الاتحاد السعودي بشأن محمد صلاح: "مو" يريد البقاء

كشف نجم نادي ليفربول الإنجليزي مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح لاعب الفريق الذي كان قريب من الانتقال لنادي الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وكان ذلك من خلال تصريحات اللاعب عقب مواجهة أستون فيلا في الجولة الرابعة.

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سوبوسلاي يكشف حقيقة رغبة صلاح في الرحيل

وكشف اللاعب دومينيك سوبوسلاي عن مفاجأة بشان مستقبل محمد صلاح مع الفريق خاصة بعدما ارتبط اسمه بالانتقال لنادي الاتحاد، وقال ان الدولي المصري لم يكن يفكر في الرحيل خلال الصيف الحالي.

وفي تصريحات تلفزيونية عقب مباراة ليفربول وأستون فيلا التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية دون رد، وقال النجم المجري: "نتحدث أنا وصلاح كثيرًا مع بعضنا البعض، ومو يريد البقاء في الانفيلد، فهو يريد حقًا أن يكون هنا، ويريد البقاء معنا".

واختتم دومينيك سوبوسلاي تصريحاته: "بالفعل استمر محمد صلاح هنا في النهاية وهذا نبأ عظيم لنا، فهو إضافة كبيرة للاعبين والفريق وأيضًا جمهور النادي".

عرض الاتحاد لضم محمد صلاح من ليفربول

كان عرض نادي الاتحاد لضم محمد صلاح من نادي ليفربول قد وصل إلى 150 مليون جنيه استرليني، بجانب الإضافات والحوافز، لكن الصفقة فشلت في النهاية بعد إصرار يورجن كلوب على بقاء لاعبه المفضل.

ليفربول يرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، جمعها من الانتصار في 3 حصدها والتعادل في لقاء وحيد، ويمتلك الريدز ثالث أقوى خط هجوم في المسابقة برصيد 9 أهداف.