محمد صلاح يكرر رقمه التاريخي في الدوري الإنجليزي

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدف فريقه الثالث والمساهمة في هدف فريقه الثاني.



بات صلاح أول لاعب يسجل أو يصنع في 10 مباريات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي، بعدما قام بها "مو" أيضًا في الفترة ما بين أغسطس وديسمبر 2021، لـ 15 مباراة متتالية.



فاز ليفربول على نظيره أستون فيلا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، “البريميرليج”، على ملعب “أنفيلد”.



رفع فريق ليفربول رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يحتل أستون فيلا المركز الحادي عشر برصيد 6 نقاط.