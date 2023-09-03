مرموش يشارك في تعادل آينتراخت مع كولن بالدوري الألماني

انتهت مباراة آينتراخت فرانكفورت امام نادي كولن بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي شهدت مشاركة الدولي المصري عمر مرموش، بلقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري الألماني لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

اقرأ ايضًا ..

عمر مرموش يشارك 67 دقيقة

كان عمر مرموش قد خرج في الدقيقة 67 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه اللاعب جيسيك نجانجام، بعدما حصل اللاعب على بطاقة صفراء في الدقيقة 64 من مواجهة آينتراخت فرانكفورت ضد كولن.

سجل هدف آينتراخت فرانكفورت اللاعب نييلس نكونكو في الدقيقة 87 من عمر اللقاء، بينما سجل هدف نادي كولن اللاعب فلوريان كاينز في الدقيقة 43 عن طريق ضربة جزاء.

أقيمت مباراة آينتراخت فرانكفورت وكولن على ملعب ستاد دوتش بانك بارك، وبتلك النتيجة رفع فريق مرموش رصيده إلى 5 نقاط في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الألماني، بينما رفع نادي كولن رصيده إلى نقطة واحدة في المركز الرابع عشر من الترتيب.

مرموش يشارك أساسيًا في مباراة آينتراخت فرانكفورت وكولن

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا، روبين كوش، ويليان باشو.

خط الوسط: إلياس السخيري وفيليب ماكس وهوجو لارسون وأريولو بوتا.

خط الهجوم: عمر مرموش وإيريك جونيور دينا وماريو جوتزة.

لمتابعة المزيد من الأخبار اشترك على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب