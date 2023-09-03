حصاد الدوري السعودي..رونالدو في القمة والهلال يلقب الموازين ورقم مميز للتعاون والفيحاء

أسدل الستار على منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت الكثير من الأحداث النارية والأرقام المميزه التي حققتها الأندية في تلك الجولة، بجانب النتائج المفاجئة التي شهدته الجولة ، فضلًا عن استمرار كريستيانو رونالدو على صدارة ترتيب الهدافين والأكثر صناعة.

رونالدو يحلق في قمة دوري روشن

سجل كريستيانو رونالدو هدف وصنع هدفين في فوز نادي النصر على نظيره الحزم بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، ليواصل تصدره لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد مرور 5 جولات كما أصبح أكثر لاعب صناعة للاهداف بـ 4 تمريرات حاسمه.

وتحتفظ مباراة النصر والحزم بذكرى جيده بالنسبة لكريستيانو رونالدو بعدما وصل إلى 850 هدف في مسيرته حتى الآن .

الهلال في صدارة الترتيب بدون هزيمة

حقق فريق الهلال الانتصار على الاتحاد بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليقلب موازين ترتيب الدوري والأقوى دفاعيًا والأقل هزيمة، لينهي الجولة متصدرًا الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون، وحرم نادي الاتحاد من السيطرة على رقم الأقوى دفاعيًا وابعاده عن الصدارة التي يحتلها منذ الجولة 20 في الموسم الماضي 2022-2023.

الهلال والتعاون بدون هزيمة

كما أصبح فريقي الهلال والتعاون الذين حسمها الجولة بدون أي هزيمة وبعد مرور خمسة جولات حتى الآن، في صدارة الترتيب الاول والثاني برصيد 13 نقطة لكن الأزرق في المركز الاول بفارق الأهداف.

ملعب الملك سلمان يشهد التعادل السلبي الثاني في الدوري

انتهت مباراة الفيحاء والرائد بالتعادل السلبي على ملعب الملك سلمان ليصبح التعادل السلبي الثاني في الموسم الحالي بعد مرور 5 جولات، وبعد لقاء الفيحاء والحزم في الجولة الثالثة على ملعب الملك سلمان أيضًا.

هزيمة ثقيله للأهلي حديث العالم

خسر النادي الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد من نادي الفتح، وهي الهزيمة التي أصبحت حديث الكثير من الصحف حول العالم بسبب العدد الكبير من العناصر المحترفه التي يمتلكها الراقي، بالإضافة إلى خسارة الراقي بعدما كان متقدم في لقاء شهد إلغاء هدف سادس لنادي الفتح.

رقم مميز للتعاون والفيحاء

يمتلك فريقي التعاون والفتح رقم مميز بعدما أصبح الثنائي صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة حتى الآن، واستقبلت شباك نادي التعاون هدفين فقط، بينما استقبلت شباك نادي الفيحاء 4 أهداف بالتساوي مع فريق الاتحاد.

إياجو سانتوس الأسوء بعد مرور 5 جولات

يمتلك اللاعب البرازيلي إياجو سانتوس أكبر عدد من البطاقات الصفراء للاعب وحيد في النسخة الحالية حتى الآن، وحصل اللاعب على 4 بطاقات صفراء أمام أندية الأخدود وضمك والنصر والخليج.