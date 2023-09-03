كلوب يكشف وضع صلاح بعد رفض عرض الاتحاد

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي وضع اللاعب المصري محمد صلاح بعد رفض عرض نادي الاتحاد السعودي بشكل نهائي، وتأكد بقاء اللاعب ضمن الريدز لنهاية الموسم الحالي.

كلوب يتحدث عن وضع صلاح بعد رفض عرض الاتحاد

وقال كلوب مدرب ليفربول أن محمد صلاح لم يظهر عليه أي غضب وكان طبيعيًا بعد رفضة إدارة النادي العرض الخيالي المقدم من نادي الاتحاد بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال يورجن كلوب قبل مباراة ليفربول ضد أستون لم يكن علي القلق بشأن تركيز محمد صلاح في المباريات فقد كانت مجرد قصة إعلامية لم تتحقق، وأشار المدرب الألماني أنه يمتلك طاولة كبيرة في مكتبه يوجد بها الكثير من الأوراق وجهاز كمبيوتر محمول وآيباد، لكنهم غير مشغولين بأي نوع من الأخبار.

وأضاف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن رفض عرض الاتحاد لضم محمد صلاح: "لهذا السبب لم نفكر في الأمر أبدا، مشيرًا إلى أن الامر كان مجرد عروض وسيتم رفضها في النهاية.

واختتم كلوب أن محمد صلاح طبيعيا تماما وأمضى أسبوعا تدريبيًا رائعًا، مؤكدًا أنه لم يكن هناك أي شيء من وجهة نظره للتفكير بشأنه.

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