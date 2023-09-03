عدم الابتسام دليل على إصابتك بالسكتة الدماغية.. طبيب يكشف الأسباب

السكتة الدماغية هي حالة قد تكون قاتلة حيث يتم قطع إمدادات الدم الطبيعية إلى الدماغ وأشار طبيب الأعصاب سوكوف، إلى أنه لإنقاذ شخص في مثل هذه الحالة، يصبح من المهم بشكل أساسي مدى سرعة تقديم المساعدة المؤهلة له ولكن من أجل استشارة الطبيب في الوقت المناسب، عليك أن تكون قادرا على فهم أن تدهور حالة الشخص يرتبط بحدوث السكتة الدماغية.

قال طبيب الأعصاب بيتر سوكوف لبوابة Pravda.Ru: "أول شيء يجب أن تتذكره هو قاعدة التذكر السكتة الدماغية، حيث يتم ترميز العلامات والأعراض الرئيسية اللازمة لفهم أن الشخص مصاب بسكتة دماغية في الحروف الأولى".

وأضاف الطبيب إن عدم قدرة الشخص على الابتسام قد يشير إلى الإصابة بالسكتة الدماغية، وإذا لم يتمكن الشخص من القيام بذلك بعد أن يُطلب منه أن يبتسم، أو ظلت زوايا فمه متدلية أو أصبح فمه مشوهاً، فمن الضروري استدعاء سيارة إسعاف.

وفي حالة السكتة الدماغية، لا يستطيع الشخص التحكم في نصفي الجسم - على سبيل المثال، لا يستطيع رفع ذراعيه في نفس الوقت أو القيام بشيء بهما، يصبح نصف الجسم خارج نطاق السيطرة.

ولا يستطيع الشخص المصاب بالسكتة الدماغية التحدث بشكل طبيعي بوضوح - على سبيل المثال، يصبح من الصعب عليه نطق اسمه بالكامل أو تكرار عبارة بعد شخص ما، ويجب اتخاذ قرار المساعدة بسرعة إذا ظهر واحد على الأقل من الأعراض المذكورة أعلاه، يجب عليك استدعاء سيارة إسعاف.

إذا كان لدى الشخص نبض قلب، ويتنفس، ويتنفس بشكل طبيعي، فلن تكون هناك حاجة إلى مساعدة إضافية، وأضاف طبيب الأعصاب سوكوف: "الشيء الوحيد الموصى به هو وضعه في وضع مريح على جانبه".