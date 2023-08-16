اكتشاف ثوري يثبت فعاليته في علاج السكتة الدماغية.. أمل جديد للمرضى

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن تقنية "التحفيز العميق للدماغ"، قد تساعد مرضى السكتة الدماغية على تحسين حركتهم ووظائفهم.

تقنية التحفيز العميق للدماغ تحدث ثورة في علاج السكتات الدماغية:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، خلصت نتائج الدراسة الواعدة إلى أن تقنية "التحفيز العميق للدماغ"، قد تساعد في علاج الآثار الجانبية السلبية الناجمة عن الإصابة بالسكتة الدماغية؛ حيث ركزت على جزء معين من الدماغ يسمى "النواة المسننة" الذي يتحكم في العديد من حركات الإنسان الطوعية وحتى بعض جوانب التفكير والتحدث.

اكتشاف ثوري يثبت فعاليته في علاج السكتة الدماغية

استخدم باحثو الدراسة جهازًا دقيقًا لإرسال نبضات كهربائية صغيرة إلى "النواة المسننة" لمعرفة ما إذا يمكن مساعدة مرضى السكتة الدماغية على استعادة بعض وظائفهم المفقودة، ومن بين 12 شخصًا شاركوا في الدراسة، أظهر 9 منهم تحسنًا كبيرًا؛ مما يقدم بصيص أمل للكثيرين الذين اعتقدوا أنهم وصلوا إلى طريق مسدود في شفائهم.

يتضمن الإجراء عملية جراحية بسيطة حيث يتم وضع أقطاب كهربائية صغيرة في الدماغ، ويتم توصيلها بجهاز مشابه لجهاز تنظيم ضربات القلب.

وبعد أشهر من تركيب الجهاز، بدأ يظهر تراجعًا في حدة الآثار السلبية للسكتة الدماغية، واستعاد العديد من المشاركين مستويات الوظيفة والاستقلالية التي فقدوها بسبب السكتة الدماغية.