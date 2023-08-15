السكتة الدماغية السبب الرئيسي للإعاقة.. تأثيرها على الأطفال والبالغين

السكتة الدماغية هي ما يعادل النوبة القلبية في عقلك ، وتحدث عندما تكون هناك مشكلة في تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ويمكن أن يحدث هذا عند انسداد الأوعية الدموية أو بسبب نزيف في دماغك، والسكتات الدماغية هي حالة طارئة تهدد الحياة، والرعاية الطبية الفورية ضرورية لمنع الضرر الدائم أو الوفاة.

تأثيره على مختلف الأعمار ؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بسكتة دماغية ، من الأطفال إلى البالغين ، ولكن هناك بعض الأشخاص المعرضين لخطر أكبر من غيرهم، وتعتبر السكتات الدماغية أكثر شيوعًا في وقت لاحق من الحياة (حوالي ثلثي السكتات الدماغية تحدث عند الأشخاص فوق سن 65).

هناك أيضًا بعض الحالات الطبية التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم) ، وارتفاع الكوليسترول (فرط شحميات الدم) ، ومرض السكري من النوع 2 ، والأشخاص الذين لديهم تاريخ من السكتة الدماغية أو النوبات القلبية أو عدم انتظام ضربات القلب مثل الرجفان الأذيني.

ما مدى شيوع السكتة الدماغية؟

السكتات الدماغية شائعة جدا، تحتل السكتات الدماغية المرتبة الثانية على مستوى العالم بين الأسباب الرئيسية للوفاة، والسكتات الدماغية هي أيضًا سبب رئيسي للإعاقة في جميع أنحاء العالم.

السكتات الدماغية هي بالنسبة لعقلك مثل النوبة القلبية بالنسبة لقلبك، وعندما تصاب بسكتة دماغية ، يفقد جزء من دماغك إمداد الدم ، مما يمنع منطقة الدماغ هذه من الحصول على الأكسجين، وبدون الأكسجين ، تصبح خلايا الدماغ المصابة متعطشة للأكسجين وتتوقف عن العمل بشكل صحيح.

إذا طالت خلايا دماغك وقتًا طويلاً بدون أكسجين ، فسوف تموت وإذا مات عدد كافٍ من خلايا المخ في منطقة ما ، يصبح الضرر دائمًا ، وقد تفقد القدرات التي تتحكم بها هذه المنطقة بمجرد السيطرة عليها، ومع ذلك ، فإن استعادة تدفق الدم قد يمنع هذا النوع من الضرر أو على الأقل يحد من شدته، وهذا هو سبب أهمية الوقت في علاج السكتة الدماغية.