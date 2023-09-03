ثور في مقعد الراكب الأمامي للسيارة (فيديو)

تلقت الشرطة الأمريكية في ولاية نبراسكا، بلاغ غريب بعد أن شوهد ثور يركب في مقعد الراكب الأمامي لإحدى السيارات.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة “العربية” اليوم الأحد، سائق يقود سيارة فورد كراون فيكتوريا سيدان بجواره ثور على طول الطريق السريع الرئيسي عندما دخلت المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 24000 شخص.

وقالت الشرطة عن البلاغ الذي تلقته: "لم يكن لدينا فهم كامل لها حتى رأيناها".

القائد أزال نصف الزجاج الأمامي والسقف لأجل ركوب الثور

قام المالك لي ماير بقيادة السيارة في المسيرات في جميع أنحاء المنطقة لسنوات عديدة، وجرت إزالة نصف الزجاج الأمامي والسقف لإفساح المجال أمام الثور المعروف باسم “Howdy Doody”، للانضمام إليه.

تعمل بوابة الماشية المعدنية الصفراء كبديل للباب الجانبي للراكب، مما يتيح ربط الثور بشكل آمن.

إضافة إلى الميزات الفريدة، يعمل زوج من القرون الطويلة كزينة على غطاء السيارة.