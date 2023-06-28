ثور يقفز من الطابق الرابع (شاهد)

قفز ثور من الطابق الرابع بأحد العقارات في محافظة البحيرة، وذلك هربا من أصحابه قبل عملية ذبحه كأضحية في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

ووثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قفز الثور من الطابق الرابع .

وظهر في الفيديو الثور وهو مكبل بالقيود ويجاهد محاولًا القفز، حتى سقط على رأسه، ما ترتب عليه نفوقه في الحال، الأمر الذي انتقد المغردون أصحاب الثور الذين عرضوا حياته للخطر ووضعوه في الطابق الرابع.

تتعدد أسباب هروب العجول في عيد الأضحى، ولعل أبرز تلك الأسباب التي بدورها تساعد على هروب العجول قبل نحرها، هي ترك المهنة لـ غير المؤهلين والمدربين للتعامل مع الأضحيات، أو الذين لا يملكون خبرات سابقة في التصرف في مثل تلك المواقف.

ويأتي أهم الأسباب التي تتسبب في هروب العجول خلال عيد الأضحى المبارك أيضًا الخوف الشديد لدى البهيمة مما يجعلها في حالة هياج شديد، أما عن باقي الأسباب فتتمثل في عدم الالتزام بـ شروط نحر الأضحية.

غرامة فورية.. عقوبات نحر الأضاحي في الشوارع





ويبدأ المسلمون في نحر الأضاحي اعتبارا من أول أيام عيد الأضحى وخلال أيام التشريق، ولكن قد يلجأ البعض إلى نحر الأضاحي في الشوارع والطرقات مما يؤدي إلى حدوث نوع من أنواع التلوث البصري، فضلا عن أنه يؤثر سلبا في صحة الأنسان.

ولكن تأتي جهود الدولة في هذا الصدد لمنع حدوث أي مخالفات تنتج عن نحر الأضاحي في الشوارع وذلك بفرض عقوبات تصل للحبس والغرامة الفورية.

وتأتي عقوبة المخالفين بفرض غرامة تصل من 10 آلاف جنيه إلى 40 ألف جنيه، إذ تشكل لجان متخصصة في هذا الشأن لعمل محاضر للمخالفين.

ووفقًا للقانون فإنه يُطبق على محال الجزارة القانون 281 لسنة 1994 والقانون 53 لسنة 1966 الذي ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

آداب نحر الأضاحي:

التأكد من سلامة الأضحية

استقبال القبلة أثناء الذبح

أضجاع الأضحية على جنبها أثناء الذبح

‏ التسمية باسم الله والتكبير قبل الذبح

‏ الترفق عند ذبح الأضحية

لا تجُر الأضحية من موضع لآخر

‏ لا تظهر للأضحية آلة الذبح سواء سكين أو غيره

‏لا يمكن ذبح الأضحية بحضرة أضحية أخرى

‏التأكد من زهوق نفسها قبل سلخها

‏ ‏الالتزام بالأماكن المخصصة للذبح

عدم إعطاء الجزار أُجرته منها

عدم ترك المخلفات في الشوارع

عدم تلويث البدن والثياب بالدماء