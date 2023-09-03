وظائف خالية في الرقابة الصحية.. تعرف على التخصصات المطلوبة

أعلنت الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن حاجتها لندب عدد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لشغل بعض الوظائف.

وكشفت هيئة الرقابة،عن التخصصات الشاغرة وهي :

مدير عام فرع

أخصائى موارد بشرية

أخصائى شئون مالية أو أخصائى حسابات

أخصائى نظم ومعلومات

أخصائيين جودة

أخصائيين مكافحة عدوى

أخصائيين سلامة وصحة مهنية

اخصائي احصاء ومحلل بيانات

مسئول إداري

أخصائي تدريب

منسق تدريب

أخصائى شئون مالية

مصمم جرافيك أول

مترجم

أخصائى إحصاء طبى

وقالت الهيئة إن التقديم يتم من خلال الرابط التالي https://bit.ly/3qFmGWF

وأأشارت الهيئة، إلى أن ميعاد التقدم متاح لمدة 10 أيام بدء من أمس السبت، الموافق ٢ سبتمبر ٢٠٢٣.

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية

تعتبر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الركيزة الأساسية للتأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية ومصدر معايير التسجيل والأعتماد التى تتفق مع المعايير الدولية ولذلك تسعى الهيئة دائما للاستعانة بذوى المؤهلات المتنوعة المهنيين الموهوبين لتلبية إحتياجات العمل.

الموظفين فى المقر الرئيسى والفروع

يعمل الموظفون ذوى الخبرة في مجال جودة الرعاية الصحية من جميع التخصصات في المقر الرئيسى والفروع في عمليات التسجيل والاعتماد وإصدار الشهادات، وأقسام إعداد المعايير وتطوير الأعمال والعلاقات الخارجية، وتشمل الوظائف الغير المتعلقة بالرعاية الصحية التسويق والنشر والتدريب والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل والإدارة.

الموظفين في العمل الميدانى

يقوم المراجعين المتمرسون بإجراء عمليات مسح وتقييم المنشأت الصحية ، ويقوم المدققين والمفتشين بالعمل على التأكد من إستيفاء معايير التسجيل والاعتماد طوال فترة التسجيل والأعتماد فى المؤسسات التى تقدم خدمة التأمين الصحى الشامل بجمهورية مصر العربية ، جميع الوظائف الميدانية تتطلب السفر، المراجعين والمدققين والمفتشين يتم تدريبهم على برامج التسجيل والاعتماد.

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