4 شروط عامة للتقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

بدأت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل بالمملكة العربية السعودية، اليوم استقبال طلبات التسجيل على الوظائف الهندسية الشاغرة بها والمتاحة للرجال والنساء ممن يحملون المؤهلات العليا.

أخر موعد للتقديم على وظائف جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل

وكانت الجامعة أعلنت عبر موقعها الإلكتروني فتح باب التقديم على وظائفها الهندسية التي ترغب في شغلها عن طريق المسابقة الوظيفية العامة اليوم الأربعاء الموافق 14 صفر 1445هـ/ 30 أغسطس 2023م، و يستمر التقديم حتى يوم الاثنين الموافق 19 صفر 1445هـ/ 4 سبتمبر 2023م.

وأوضحت الجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، أن التقديم من خلال موقع الجامعة الإلكتروني فقط عبر التسجيل بخدمة النفاذ الوطني الموحد.

وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

ولفتت الجامعة أن الوظائف الشاغرة جاءت وفق المسميات والمراتب التالية:

مهندس كهربائي مساعد على المرتبة السابعة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص (الهندسة الكهربائية / تقنية الهندسة الكهربائية).

مهندس ميكانيكي مساعد على المرتبة السابعة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص (الهندسة الميكانيكية).

مهندس مدني مساعد على المرتبة السابعة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس بتخصص (الهندسة المدنية).

ضوابط التقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

وشددت الجامعة أن التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحًا نهائيًا، محذرة من تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة لأن ذلك سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائيًا.

وطالبت من المتقدمين الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي يحملها، وبعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

شروط عامة للتقديم على وظائف جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل