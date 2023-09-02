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الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رونالدو وماني يقودان النصر للفوز على الحزم بخماسية في الدوري السعودي

رونالدو و عبد الرحمن
رونالدو و عبد الرحمن غريب

حقق فريق النصر فوزًا عريضًا على الحزم بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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النصر يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

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تشكيل النصر السعودي الرسمى لمباراة الحزم في دوري روشن للمحترفين

سجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول في الدقيقة 33 من صناعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم أضاف عبدالله الخيري الهدف الثاني للعالمي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني واصل فريق النصر سيطرته على مجريات اللقاء حيث نجح العالمي في إضافة 3 أهداف أخرى عن طريق أوتافيو و كريستيانو رونالدو و ساديو ماني في الدقائق 57 و 68 و 78.

بينما سجل محمد بادموسي هدف فريق الحزم الوحيد في المباراة من تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة في الدقيقة 47 من عمر المباراة.

بدأ فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: الغنام - لابورت - فتيل - كونان

الوسط: الخيبري - بروزوفيتش -  غريب - اوتافيو - ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو

بهذا الانتصار رفع فريق النصر رصيده إلى النقطة التاسعة ليحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، حصدها من 5 جولات حيث حقق الفوز في مباراتين على الفتح والشباب والحزم، بينما تعرض للهزيمة في أول جولتين على يد الاتفاق والتعاون.