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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

النصر يتقدم على الحزم بثنائية في الشوط الأول

رونالدو وعبد الرحمن
رونالدو وعبد الرحمن غريب

أنهى فريق النصر الشوط الأول متقدمًا على الحزم بهدف دون رد في المباراة الجارية الآن على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

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تشكيل النصر السعودي الرسمى لمباراة الحزم في دوري روشن للمحترفين

سجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول في الدقيقة 33 من صناعة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ثم أضاف عبدالله الخيري الهدف الثاني للعالمي في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

بدأ فريق النصر المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: العقيدي

الدفاع: الغنام - لابورت - فتيل - كونان

الوسط: الخيبري - بروزوفيتش -  غريب - اوتافيو - ماني

الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويتواجد فريق النصر في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 6 نقاط حصدها من 4 جولات، حيث حقق الفوز في مباراتين على الفتح والشباب، بينما تعرض للهزيمة في أول جولتين على يد الاتفاق والتعاون.