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السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل النصر السعودي الرسمى لمباراة الحزم في دوري روشن للمحترفين

النصر السعودي
النصر السعودي

أعلن لويس كاسترومدرب النصر السعودي، عن التشكيل الذي يخوض لقاء الحزم مساء اليوم السبت على ستاد ملعب نادي الحزم ضمن منافسات الجولة الخامسة في دوري روشن السعودي .

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تشكيل النصر السعودي الرسمي لمباراة الحزم 

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام – إيمريك لابورت – محمد آل فتيل – جيسلان كونان

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – أوتافيو

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

موعد مباراة النصر السعودي و الحزم في دوري روشن السعودي

تبدأ أحداث المباراة مساء اليوم السبت في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة ، و9 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و10 مساء بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة النصر و الحزم 

تذاع أحداث المباراة على قنوات اس اس سي الرياضية السعودية ، الناقل الحصري للمباراة  وبطولة دوري روشن .

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