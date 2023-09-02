الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل شخص وسوء المعاملة داخل قسم إطسا

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعى خلاله صاحب الحساب بقيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم بإقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائى صادر ضده ، وكذا سوء معاملته داخل المركز ، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته.

عدم صحة الواقعة

وأضافت وزارة الداخلية بأنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب ، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب – إستيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده ..كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكى خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم إتخاذه من إجراءات حياله جاء فى الإطار القانونى.