السبت 02 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الداخلية تكشف حقيقة فيديو اقتحام منزل شخص وسوء المعاملة داخل قسم إطسا

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول تعليق على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" إدعى خلاله صاحب الحساب بقيام بعض العاملين بمركز شرطة إطسا بالفيوم بإقتحام منزله وإلقاء القبض عليه لإجراء معارضة على حكم قضائى صادر ضده ، وكذا سوء معاملته داخل المركز ، وتعديهم على نجله بالضرب أثناء حضوره لزيارته. 

 

txt

الداخلية تكشف مُلابسات مقتل سائق توك توك

txt

الداخلية تكشف حقيقة بدء تطبيق نظام جديد للإتصالات

txt

الداخلية تنفي معلومة مضللة تتناولها صفحات الإخوان

txt

الداخلية تكشف ملابسات إصابة طفل بعيار ناري في حفل زفاف بالقليوبية

 

عدم صحة الواقعة

وأضافت وزارة الداخلية بأنه بالفحص تبين عدم صحة الواقعة ، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 6/ 8 / 2023 أمكن ضبط (صاحب الحساب ، والمحكوم عليه فى 5 قضايا "ضرب – إستيلاء" بالحبس 4 سنوات و6 أشهر) تنفيذاً للأحكام الصادرة ضده ..كما تبين عدم حضور أحد لزيارة الشاكى خلال فترة حجزه بالمركز.. وأن ما تم إتخاذه من إجراءات حياله جاء فى الإطار القانونى.

 