الداخلية تكشف مُلابسات مقتل سائق توك توك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة مقتل سائق "توك توك" بالغربية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" له معلومات جنائية"- مقيما دائرة القسم) إثر إصابته بجرح طعنى.

وبالفحص وبسؤال (شقيقته)أقرت بأنه حال تواجد شقيقها بأحد المقاهى وقيامه بمحاولة فض مشاجرة بين (أحد الأشخاص - مقيما بذات الناحية) ومالك المقهى لخلاف بينهما على قيمة المشروبات حدثت مشادة كلامية بين شقيقها والمذكور تطورت لمشاجرة قام خلالها بالتعدى على شقيقها بسكين كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته.. وبسؤال (مالك المقهى) أيد ما سبق.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.