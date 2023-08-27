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حبس الطالب المتهم بإصابة طفل بطلق ناري أثناء حفل زفاف بالخصوص
الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات إصابة طفل بعيار ناري في حفل زفاف بالقليوبية

حملة أمنية
حملة أمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ، كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، متضمنا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية.  

 

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الداخلية تكشف ملابسات أصابة طفل بعيار ناري في  حفل زفاف بالقليوبية

ورصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد المواقع  متضمنًا تعرض طفل للإصابة بعيار ناري خلال حفل زفاف بالقليوبية. 

وبالفحص تبين تلقي قسم شرطة الخصوص بمديرية أمن القليوبية  ، إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبال طفل "5 سنوات" مصاب برش خرطوش بالوجه والعين.  

وبسؤال والده قرر بأنه حال وجود الطفل بشرفة منزل الأسرة بدائرة القسم وأثناء مرور حفل زفاف بذات المنطقة قام شقيق العروس (طالب – مقيم بدائرة القسم) بإطلاق عيار من فرد خرطوش كان بحوزته ابتهاجًا بحفل الزفاف فأحدث إصابة الطفل. 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تكثف  الأجهزة الأمنية بمديرية امن  القليوبية،  جهودها لكشف غموض تغيب  طفل 7 سنوات من أمام منزله بقليوب، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق. 

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة قليوب، يفيد بتلقيه بلاغ من النجدة من إسماعيل عواد موظف، والد الطفل " محمد" 7 سنوات، يفيد بتغيب نجله، وبتتبع كاميرات المراقبه تبين قيام سيدة تحمل طفل ويرافقها سيدة منقبة، ولم يعلم بها أحد من أهالى القرية.

وبتتع الأهالى والجيران لكاميرات المراقبة تبين استقلالهما مركبة " توك توك"، ومعها الطفل المتغيب، ولم يتعرف الأهالى عليها حيث أنهما من خارج القرية.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وكشف هوية المتهمين، وجار تكثيف الجهود لضبطهما، جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق

 

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