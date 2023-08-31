الداخلية تكشف حقيقة بدء تطبيق نظام جديد للإتصالات

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن بدء تطبيق نظام جديد للإتصالات.

وأكد المصدر أن تلك التناولات سبق تداولها بعدد من الدول عدة مرات إعتباراً من عام 2016.

وقد اضطلعت وزارات الداخلية بتلك الدول بنفيها بإعتبارها معلومات مضللة.

ويرصد موقع الوفد خلال السطور التالية أهم أخبار الحوادث التي وردت في محكمة النقض على مدار اليوم الخميس وذلك في إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الموقع للقراء وجاء الأخبار على النحو التالي.

ضرب أفضى إلى موت.. النقض ترفض طعن متهم تسبب في وفاة مواطن لخلاف مالي

رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم "عبد الرحمن. إ" ضرب المجنى عليه الأمر الذي أدي إلى وفاته بسبب خلاف بينهما على مبلغ مالي وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 3 سنوات في التهم المنسوبة إليه.



ضرب أفضى إلى موت

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء مرسي، وعضوية كلا من المستشارين مجدي عبد الحليم، محمود عصر، رافع أنور، محمد أيمن،محمد حبيب، هاني صبري، تامر جاد، توفيق المتناوي، أحمد عبد المعز، محمد سرور، وأمانة سر خالد صلاح، إبراهيم سليم،مصطفى خالد.

وكانت محكمة جنايات قنا أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة سنوات سنوات لاتهمامه بضرب مواطن وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو المهنية.

ووجهن النيابة العامة للمتهم أنه ضرب المجني عليه عمدًا بعد أن نشبت بينهما مشاجرة على مبلغ مالى قام على إثرها بطعنة طعنة واحدة بسلاح أبيض " سكين " محل الاتهام تالى الوصف فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبي الشرعي المرفق ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنة أفضى إلى موته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



حيازة سلاح أبيض

كما أسندت النيابة العامة للمتهم في الاتهامات الموجه له بأمر الإحالة أنه أحرز سلاح أبيض "سكين " مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وعليه حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم "عبد الرحمن. إ" بالسجن المشدد ثلاث سنوات عما نسب إليه من اتهام وإلزامه بالمصاريف الجنائية وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط .



حشيش وحيازة سلاح .. النقض تؤيد المؤبد لمتهم بالاتجار في المخدرات



رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم “إسلام.م” وأيدت حكم المؤبد الصادر ضده لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمحافظة الزقازيق.



محكمة النقض ترفض طعن متهم بالإتجار في الحشيش

وكانت محكمة جنايات الزقازيق عاقبت المتهم في قضية الجناية رقم ٤١٤٠ لسنة ۲۰۲۱ مركز منيا القمح بالسجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات لاتجاره في نبات الحشيش المخدر.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بحسب ما جاء في أوراق القضة أنه حاز وأحرزجوهراً مخدرا نيات الحشيش (القنب) بقصد الإتجار في غيرالأحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز سلاحا نارياً مشخخنا بندقية آلية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها .

كما تضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة أنه حاز وأحرز ذخائر مما تستخدم على السلاح الناري سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو احرازها، كما حاز وأحرزبغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخناً فرد خرطوش وذلك علي النحو المبين بالأوراق، كما حازوأحرز بدون ترخيص ذخائر طلقات خرطوش مما تستخدم على السلاح أنف البيان .

وعليه عاقبت المتهم المحكمة بالسجن المؤبد وتغريمه عشرين ألف جنيه عما أسند إليه من اتهامات.

بغرض التعاطي.. رفض طعن متهم بحيازة الهيروين في سوهاج

أيدت محكمة النقض حكم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة ورفضت الطعن المقدم منه.



رفض طعن متهم بتعاطي الهيروين

وكانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بحيازة المواد المخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطى جوهرا مخدرا هيروين، وبنزو هيكسول، وميثامفيتامين فى غير الاحوال المصرح بها قانونا.

وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه احرز الأول سلاحا أبيض مقص معدني بغير مسوغ قانوني، وعليه عاقبت المحكمة المتهم السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لمتهم وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيها لاتهامه بحيازة وإحراز المواد المخدرة.

"الفصل الأخير ".. سفاح الجيزة أمام محكمة النقض بطعنين إعدام

حددت محكمة النقض اولى جلسات نظر طعنين على المتهم قذافي فراج عبد العاطي، المعروف اعلاميا بـ سفاح الجيزة وذلك على حكمين صادرين بالاعدام ضده فى قضيتين بالقتل العمد وذلك يوم 11 يناير المقبل والثانية يوم 26 فبراير من عام 2024 .

وكان قد أمر المستشار حماده الصاوى النائب العام، في 1 فبراير ا2021، بإحالة المتهم "قذافي فراج"، إلى "محكمة الجنايات"، في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة، والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة، هم: زوجته وسيدتان ورجل، مع سبق الإصرار، خلال عامي ٢٠١٥، ٢٠١٧، وإخفائه جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.