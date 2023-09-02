العراق.. مواجهات مع قوات الأمن بكركوك تودى بحياة شخص وإصابة 3 آخرين

قتل شخص وأصيب 3 آخرين خلال مواجهات مع قوات الأمن بكركوك شمال العراق، حيث أطلقت الأخيرة النار على متظاهرين أكراد يطالبون بإعادة فتح طريق كركوك-أربيل.

وفي محاولة للسيطرة على الوضع، وجه رئيس الوزراء العراقي قوات الأمن بفرض سلطة القانون وإعادة الهدوء في المحافظة.

وجاء ذلك بعد ايام من قيام مناصرين للحشد الشعبي بإغلاق الطريق الواصل بين المحافظتين احتجاجاً على اخلاء مقر عمليات كركوك (مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني سابقاً) وتسليمه للحزب.

نداء عاجل للمواطنين

وحسب شبكة السومرية نيوز العراقية، قال بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة: "نوجه كافة المواطنين بالتوجه إلى أماكن سكنهم واخلاء الشارع وعدم الانجرار تحت الشعارات والأقاويل الزائفة".

وأضاف البيان أن قيادة الشرطة بكافة توابعها ستطبق حظر تجوال في كافة أرجاء المدينة، داعيًا الالتزام تجنبًا للمساءلة القانونية.

مخاوف من اشتباكات بين المتظاهرين ومحتجين آخرين

وأوضحت شبكة "رووداو" الإعلامية أن القوات الامنية تقوم بإطلاق كثيف على المتظاهرين، مشيرة الى مخاوف من وقوع اشتباكات مباشرة بين المتظاهرين ومحتجين آخرين.

وذكر تلفزيون "(كردستان 24" أن المظاهرة اندلعت احتجاجًا على قيام "أنصار" للحشد الشعبي بإغلاق الطريق.

كما قال إن قطع الطريق جاء احتجاجًا على استعادة الحزب الديمقراطي الكردستاني لمقراته في كركوك.

السوداني يدعو لبسط الأمن وفرض سلطة القانون

من جانبه، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، القطعات الأمنية في المحافظة بأخذ دورها في بسط الأمن وفرض سلطة القانون باتجاه مثيري الشغب في المحافظة.

كما شدد على أن تكون هذه القطعات حازمة في إلقاء القبض على كل من تسول له نفسه العبث بأمن كركوك ومن أي جهة كان، وعدم السماح بحمل السلاح مطلقاً باستثناء الأجهزة الأمنية.

ووجه بفرض حظر التجوال في كركوك والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق.

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