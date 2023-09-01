العراق يُعلن انفجار قنبلة على جسر لعبور المُشاة في أربيل

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب التابع لسلطات أربيل بالعراق، انفجار قنبلة على جسر لعبور المشاة في المحافظة، مُؤكدًا أن الانفجار خلّف أضراراً مادية فقط، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

وأشار الجهاز، في بيان له أن قنبلة انفجرت على جسر للمشاة قرب المسجد الأبيض في أربيل.

وبيّن الجهاز أنه لم تقع إصابات باستثناء الأضرار المادية، حيث تم فتح تحقيق بالحادث.

مشروع قانون ضد خطاب الكراهية

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية.

وذكر بيان حكومي أن "السوداني استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له وبحثا القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات".

وأضاف أن "رئيس الحكومة رحب بالوفد الضيف وعبر عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، كما ثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقا من ثوابته الإسلامية وتعبيرا عن التزامه الشرعي".

وأشار السوداني بحسب البيان إلى "الخطوات التنفيذية للحكومة في إعداد مشروع قانون ضد الكراهية، يتبناه العراق ويقدمه إلى المنظمات والمحافل الدولية".