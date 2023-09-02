السوداني يضع حجر أساس مشروع الربط السككي بين العراق وإيران

وضع رئيس مجلس الوزراء العراقي، "محمد شياع السوداني"، حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية،"أن السوادني قام بوضع حجر الأساس لمشروع الربط السككي، في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة، لنقل المسافرين والزائرين بين العراق وإيران، بحضور نائب الرئيس الإيراني محمد مخبر.

مشروع الربط السككي

وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي قد صرح في وقت سابق بأن مشروع الربط السككي يعد من مشروعات النقل المهمة في المنطقة، الذي سيسهم بشكل فعال، في نقل المسافرين والزائرين من بلدان وسط آسيا باتجاه العراق ، مشيرا إلى إن هذا المشروع يأتي في مقدمة اشروعات النقل الاستراتيجية التي ستربط بين العراق ودول الجوار، وتعمل الحكومة على تنفيذها بعدما بقيت لسنوات طويلة في إطار النقاش والبحث دون أن تدخل حيز التنفيذ.

من ناحية أخرى، أعلن رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عن إعداد مشروع قانون ضد خطاب الكراهية.

وذكر بيان حكومي أن "السوداني استقبل الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، والوفد المرافق له وبحثا القضايا والتحديات التي تواجه المجتمعات العربية والإسلامية بسبب خطابات الكراهية وبعض الممارسات التي تتجاوز على المعتقدات والأديان والمقدسات".

وأضاف أن "رئيس الحكومة رحب بالوفد الضيف وعبر عن شكره لأمين عام المنظمة على تلبية الدعوة وزيارة العراق، كما ثمن موقف منظمة التعاون الإسلامي في الاستجابة السريعة لدعوة العراق بعقد اجتماع على مستوى وزراء الخارجية للدول الإسلامية".

ونقل البيان عن السوداني قوله إن "موقف العراق الواضح تجاه الإساءة للمقدسات والمصحف الشريف، جاء انطلاقا من ثوابته الإسلامية وتعبيرا عن التزامه الشرعي".