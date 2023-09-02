إسقاط 25 مسيرة .. الدفاع الروسية تعلن القضاء على 525 جنديًا أوكرانيا

لقى ما يصل إلى 525 جندياً بأوكرانيا مصرعهم خلال الساعات الـ24 الماضية، فيما تم إسقاط 25 مسيرة أوكرانية، وسط تعزيز الجيش الروسي مواقعه على محور دونيتسك، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت.

وكشفت وزارة الدفاع التطورات العسكرية الاخيرة بمحاور القتال في أوكرانيا، مؤكدة أن القوات الروسية عززت مواقعها على طول خط المواجهة في دونيتسك.

وأعلنت إحباط 4 هجمات للعدو في اتجاه زابوريجيا، والقضاء على 115 جنديا أوكرانيا، وإحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في بلدتي غريغوروفكا في لوغانسك، وتشيرفونايا دوبروفا في دونيتسك.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، أكدت الوزارة أن القوات الروسية قضت على أكثر من 100 جندي أوكراني ودمرت مستودعا للذخيرة، كما في كراسني ليمان قتل 60 جنديا أوكرانيا خلال اليوم الماضي.

وفي دونيتسك، صد الجيش الروسي 5 هجمات أوكرانية على مدينة باخموت، و3 هجمات على مدينة مارينكا وكبد القوات الأوكرانية أكثر من 250 قتيلا.

وعلى محور خيرسون دمرت القوات الروسية مستودع ذخيرة للواء الأوكراني 106.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية خلال اليوم الماضي 25 مسيرة أطلقتها أوكرانيا، واعترضت صاروخا من طراز "هيمارس" أميركي الصنع.



اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

واليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اعتراض طائرتين مسيرتين أوكرانيتين صباح اليوم في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان الوزارة: "تم صباح اليوم إحباط هجوم إرهابي شنه نظام كييف بطائرتين بدون طيار تم اعتراضهما فوق مقاطعة بيلغورود".

وأسقطت الدفاعات الروسية أمس الجمعة 3 مسيرات فوق مقاطعة بيلغورد.

وفي شبه جزيرة القرم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر السبت، أنّها دمّرت في البحر الأسود ليل الجمعة السبت 3 زوارق أوكرانيّة مسيرة قالت إنّها حاولت استهداف جسر القرم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسيّة، عبر منصة تلغرام، أنّه "في الثاني من سبتمبر، عند نحو الساعة 2:10 بتوقيت موسكو، دُمّر في البحر الأسود الزورق الأوكراني المُسيّر الثالث شبه الغاطس الذي أرسله نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على جسر القرم".

وأضاف البيان: "وتم تدمير زورق مسير أوكراني آخر في مياه البحر الأسود بعد 10 دقائق من ذلك".

وقبل ذلك، أعلنت وزارة الدفاع مساء الجمعة 1 سبتمبر عن تدمير زورق مسير أوكراني كان يحاول استهداف جسر القرم عند الساعة 23:15 بتوقيت موسكو.

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