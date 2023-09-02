السبت 02 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي يُعلن تقدم أوكرانيا في هجومها المضاد

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني

أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن قوات أوكرانيا تتقدم في هجومها المضاد على القوات الروسية، رافضًا قول مسؤولين غربيين إن أوكرانيا تتقدم ببطء على الأرض.

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وكانت أوكرانيا قد استعادت أكثر من 12 بلدة في الهجوم المضاد، الذي يقترب من إكمال شهره الثالث، لكنها لم تسترد أي مناطق رئيسة، إذ تعرقل الألغام وخطوط الدفاع الروسية حركة الجنود الأوكرانيين.

وأفادت تقارير غربية أن مسؤولين أميركيين لم تذكر التقارير أسماءهم عبّروا عن ضيقهم من التقدم البطيء للعملية، بل ومن الاستراتيجية الأوكرانية التي وصفوها بالمعيبة، وأثارت هذه التقارير غضب كييف.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تليغرام: «تتقدم القوات الأوكرانية، على الرغم من كل شيء ومهما يكن ما يقوله أي أحد، فنحن نتقدم وذلك هو الأمر الأهم، نحن نتحرك».

وضخ الغرب مليارات الدولارات للمساعدة في شن الهجوم المضاد، وتقول كييف إنها بحاجة إلى المزيد.

واكتسبت أوكرانيا قوة دافعة أكبر قليلًا في أحد أجزاء خط المواجهة في زابوريجيا الواقعة جنوب شرق البلاد، حيث قالت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع، أمس الجمعة، إن قوات كييف اخترقت الخط الأول من الدفاعات الروسية.

وقال البيت الأبيض، إن أوكرانيا حققت نجاحًا ملحوظًا في المنطقة، رغم تحذير ماليار من أن قوات كييف قد وصلت إلى مواقع أشد تحصينًا في الجانب الآخر بعد اختراق خط الدفاع.

وأفاد الجيش الأوكراني في تحديثه اليومي عن ساحة المعركة أنه لم تحدث اختراقات جديدة، لكنه قال إن قواته تواصل التقدم نحو ميليتوبول، وهي مركز حضري رئيس تسيطر عليه روسيا في منطقة زابوريجيا.

وأفاد الجيش وقوع 45 اشتباكًا مسلحًا على خطوط المواجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقال إن القتال احتدم في الشرق، الذي صدت فيه قوات أوكرانية عدة هجمات روسية.

 

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