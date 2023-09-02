مكتب زيلينسكي يُطلع مستشار الأمن القومي الأمريكي على احتياجات أوكرانيا

أطلع متحدث الرئاسة الأوكرانية، "أندريه يرماك"، مستشار الأمن القومي الأمريكي، "جيك ساليفان"، على احتياجات قوات كييف لمواصلة القتال، وأكد له تشكيل "فرق عمل لتطبيق صيغة كييف للسلام"، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، اليوم السبت.

وجاء في بيان نشر في موقع الرئيس الأوكراني، اليوم السبت: "أجرى أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في إطار الحوار المستمر مع الحلفاء، مكالمة هاتفية مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان. وأبلغ أندريه يرماك محاوره بالوضع في ساحة المعركة بالإضافة واحتياجات الجيش الأوكراني".

تطبيق صيغة كييف سلام

وأضاف أن يرماك أطلع ساليفان على تشكيل فرق عمل "لتطبيق صيغة كييف سلام".

من ناحية أخرى، أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي أنه إذا عدّل البرلمان دستور البلاد للسماح بإجراء الانتخابات، فإن الغرب سيخصص ميزانية لهذا الغرض وسيجلس المراقبون في حفر الخنادق.

وقال زيلينسكي إن الدستور لا يبيح إجراء الانتخابات في البلاد وهي في ظل الأحكام العرفية المفروضة وحالة الطوارئ، مبينا أن المانع القانوني يتمثل في صعوبة إجراء تلك الانتخابات.

وتابع زيلينسكي على أثير برنامج تلفزيوني محلي: "جوابي بسيط للغاية، إذا كان برلمانيو بلدنا مستعدين، فسنحتاج حينها إلى إجراء تعديلات على التشريعات، وعلى قانون الانتخابات وبسرعة.. وإذا كانت الولايات المتحدة مع أوروبا ستقدم الدعم المالي. فلن أجري انتخابات بالاستدانة، ولن يأخذوا أموالا من مخصصات الأسلحة أيضا".