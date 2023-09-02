هجمات روسية قوية على خاركيف تُسفر عن وفاة وإصابة شخصين

لقي مدنيًا مصرعه وأُصيب آخر بسبب هجمات عسكرية شنتها "القوات الروسية"، على أربع مناطق تابعة للإقليم الليلة الماضية، حسبما أفادرئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركيف الأوكراني، "أوليه سينيهوبوف"، صباح اليوم السبت.

وذكر سينيهوبوف، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، "أطلق الروس نيران المدفعية وقذائف الهاون وأسلحة أخرى على السكان المدنيين في مقاطعات خاركيف وتشوهيف وكوبيانسك وإيزيوم خلال اليوم الماضي، ونتيجة لقصف إحدى القرى، تعرض مبنى سكني خاص لأضرار في فوفشانسكي خوتوري في منطقة تشوهيف، وتوفى رجل يبلغ من العمر 60 عامًا".

قصف مدفعي روسي على مدينة فوفشانسك

وأضاف سينيهوبوف أن امرأة تبلغ من العمر 73 عامًا أُصيبت في قصف مدفعي روسي على مدينة فوفشانسك، وتم نقلها إلى المستشفى وحالتها متوسطة، أما في قرية سينكوف التابعة لمنطقة كوبيانسك، اندلعت حرائق الغابات بعد قصف مدفعي، وفي هلوشكيفكا بمنطقة كوبيانسك، اندلع حريق على مساحة 2.5 هكتار، كما اندلع حريق في الغابة بعد قصف قرية شيكيفكا بمنطقة إيزيوم.

وأشار المسؤول الأوكراني إلى أن إزالة الألغام من الأراضي مستمرة في المنطقة في حين فحصت خدمة الطوارئ الحكومية أكثر من 5.6 هكتار من الأراضي وقامت بتحييد 68 عبوة ناسفة في يوم واحد.

من ناحية أخرى، أعلنت سلطات دونيتسك أن قوات كييف قصفت أحياء مدنية دونيتسك بقذائف عنقودية من عيار 155 مم تسلمتها من الولايات المتحدة مؤخرا.

وذكرت سلطات دونيتسك، وفقًا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، أن تسجيل إطلاق للنار صباح اليوم على أحياء ماكسيميليانوفكا، وغاليتسينوفكا، وبتروفسكي وكويبيشيفسكي وكيروفسكي، في المدينة وبلدة غورلوفكا المجاورة.

وفي وقت سابق، زودت الولايات المتحدة كييف بمدافع M777 بعيدة المدى من عيار 155 مم، تستخدمها قوات كييف بكثافة في قصف جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين .