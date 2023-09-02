السبت 02 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُدمّر 3 مُسيّرات لأوكرانيا فوق مقاطعة بيلجورود

مُسيّرات أوكرانية
مُسيّرات أوكرانية

 تصدت "الدفاعات الجوية الروسية" لهدفين جويين في مقاطعة بيلجورود، من دون وقوع إصابات، حسبما أفاد حاكم المقاطعة، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم السبت.

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 وأوضح غلادكوف عبر "تلغرام": "رصدت الدفاعات الجوية الروسية في منطقتي كوروتشانس وياكوفليفس الحضريتين، هدفيين جويين "طائرين"، تم إسقاطهما وتدميرهما على الفور".

 وأشار إلى أن الطواقم المتخصصة تعمل على تحديد تبعات الهجوم على أرض الواقع، إلا أنه وفقًا للمعلومات الأولية لم تقع أية إصابات في صفوف المدنيين أو ممتلكاتهم.

مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الروسية:

 وفي سياق مُتصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض دفاعاتها الجوية يوم الجمعة لمسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الروسية، نحو الساعة  21:15 بتوقيت موسكو، حيث حاولت تنفيذ هجوم إرهابي جديد يستهدف الأراضي الروسية.

 وفي وقت لاحق، أعلنت الوزارة اعتراض قواتها لمسيرة أوكرانية أخرى فوق أراضي مقاطعة بيلجورود الروسية.

 وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أن قوات كييف حاولت تنفيذ هجوم جديد على الأراضي الروسية باستخدام مسيرة، أمس الجمعة، قرابة الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، تم التصدي لها فوق مقاطعة بيلجورود.

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