خبير: "مصر حذرتْ من التدخل الخارجي في السودان" (شاهد)

قال أحمد إمبابي، باحث متخصص في الشأن الإفريقي: “إن موقف مصر من الأزمة السودانية ثابت من البداية ومحدد وشامل لاحتواء هذه الأزمة، إذْ إنه قائم على مجموعة من العناصر الأساسية، العنصر الأول يدعو للوقف الشامل لإطلاق النار واللجوء للحل السياسي، خصوصًا أنه وفقًا للنزاعات والأزمات المسلحة التي شهدها السودان منذ عام 1956 وحتى الآن”.

أكد “إمبابي” خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، أن الخيار العسكري أو الأمني ليس هو الأمثل في الأزمات السودانية، لافتًا إلى أن البعد الآخر الذي أكدته مصر بشأن الأزمة السودانية، أن ما يحدث في السودان هو شأن سوداني ويخص الأشقاء في السودان، وبالتالي يجب أن يكون الحل محليًّا ولا يجب أن يكون هناك تدخلات خارجية من الأزمة، لأن التدخلات الخارجية قد يعقد الأزمة في السودان، وهذا واحد من التحديات أيضًا الذي تشهده الأزمة في الفترة الراهنة.

أشار إلى أن مصر منذ اليوم الثاني أو الثالث من اندلاع الصراع في السودان أكدت ضرورة عدم وجود تدخل خارجي في الأزمة، والتدخل الخارجي هنا ليس مقصود به فقط التدخل العسكري والأمني، وإنما التدخل السياسي أيضًا لدعم مجموعة من الأطراف على حساب الآخرين.

واصل إمبابي أن مصر أكدت ضرورة أن يكون هناك توافق بين الأطراف السودانية كافة، وأن يكون هناك حلًّا يشارك فيه الجميع، خصوصًا أن هذه واحد من التحديات الذي بسببها اندلع الصراع في منتصف إبريل الماضي في السودان، حينما تم توقيع في ديسمبر الماضي اتفاق دون مشاركة جميع الأطراف، وهو ما زاد من حالة الانقسام، وما أدى إلى تعقيد الموقف الداخلي في الفترة الحالية.