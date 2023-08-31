رسائل حاسمة من البرهان.. السودان يواجه خطر التفتيت

استمر السودان في تصدر اهتمامات رواد السوشيال ميديا وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، على المستوى العربي والإفريقي، خاصة بعد زيارة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان إلى مصر.

فيما قال رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان اليوم الخميس، أن الحرب الجارية ستؤدي إلى تفتيت البلاد إذا لم تحسم سريعا.

وناشد البرهان خلال مخاطبته قيادات الشرطة في مدينة بورتسودان بشرق السودان متمردي الدعم السريع بالعودة إلى رشدهم وتسليم السلاح، وأفاد " بات كثير من المتمردين يدركون أنهم مخدوعين ويقاتلون بلا هدف لخدمة أشخاص وجهات".

السودانيون يتعرضون إلى مؤامرة كبرى

وقال البرهان " الحرب قامت على كذب وستنتهي عاجلا"، وأضاف أن السودانيون يتعرضون إلى مؤامرة كبرى تنفذها عصابات إرهابية تقاتل وهي لا تعلم أسباب القتال واهداف".

وذكر ان السودانيون سيكتشفون بعد وقف الحرب حقائق مؤلمة من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها المتمردون في الجنينة وزالنجي وقارسيلا وغيرها في دارفور والخرطوم أيضا".

وتابع " نواجه حربا باتت تأخذ ابعادا عنصرية وجهوية واذا لم نحسمها سريعا فستهدد وحدة السودان واستقراره وتؤدي إلى تفتيته ".

الدولة قائمة ومتماسكة ولكن هناك من يعمل لانهيارها

وأكد البرهان أن الدولة قائمة ومتماسكة ولكن هناك من يعمل لانهيارها وتفتيت الدولة وتفكيكها".

ودعا الشرطة إلى الاستعداد لما بعد الحرب والعمل لاستعادة أموال وممتلكات المواطنين التي نهبها المتمردون من الخرطوم.

وذكر ان الشرطة ستواجه بعد الحرب انتشار الجريمة والسلاح والمخدرات وربما نشاط الجماعات الإرهابية.

وكشف أن التقرير الذي تلقاه من المدير العام للشرطة يفيد بأن عدد قوات الشرطة العاملة تبلغ ٩٥% ، وتعهد بمراجعة رسوم إصدار الجواز بعد شكاوي المواطنين من ارتفاعها.