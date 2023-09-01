الجمعة 01 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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شلل المواصلات في السودان يضاعف آلام المواطنين| فيديو

سائقي التكاتك في
سائقي التكاتك في أم درمان

فرضت الحرب الدائرة في السودان، تحديات وواقعا صعبًا على المواطنين ، اللذين ظلوا حتى الآن داخل العاصمة السودانية الخرطوم رُغم اشتداد وتيرة الحرب. 

 

سائقي التكاتك في أم درمان 

يواجه سائقي التكاتك تحدي يومي في سبيل تأمين لقمة العيش ، فكلما اتسعت دائرة الحرب ، تقلصت مساحة تحركاتهم ، ويقول مواطنين: نحن نتعايش مع الوضع ، وحالنا ماشي نحمد الله، لكن الشغل محاصر والمناطق أغلبها مغلقة. 

 

ويتابع مواطن سوداني: هناك أجزاء معينة هي التي نعمل داخلها ، وتكون أغلبها بين الأسواق المفتوحة والمستشفيات ، والتوكتوك كان يعمل في نطاق أم درمان عامة ، حتى وقعت الحرب وضيقت الخناق علينا. 

حرب السودان

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين. 

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