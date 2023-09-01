شلل المواصلات في السودان يضاعف آلام المواطنين| فيديو

فرضت الحرب الدائرة في السودان، تحديات وواقعا صعبًا على المواطنين ، اللذين ظلوا حتى الآن داخل العاصمة السودانية الخرطوم رُغم اشتداد وتيرة الحرب.

سائقي التكاتك في أم درمان

يواجه سائقي التكاتك تحدي يومي في سبيل تأمين لقمة العيش ، فكلما اتسعت دائرة الحرب ، تقلصت مساحة تحركاتهم ، ويقول مواطنين: نحن نتعايش مع الوضع ، وحالنا ماشي نحمد الله، لكن الشغل محاصر والمناطق أغلبها مغلقة.

ويتابع مواطن سوداني: هناك أجزاء معينة هي التي نعمل داخلها ، وتكون أغلبها بين الأسواق المفتوحة والمستشفيات ، والتوكتوك كان يعمل في نطاق أم درمان عامة ، حتى وقعت الحرب وضيقت الخناق علينا.

حرب السودان

جاء ذلك خلال تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: شلل في قطاع المواصلات بالخرطوم بسبب الحرب وغلاء البنزين.