كلاسيكو برتغالي سعودي.. تفوق كاسح لخسيوس على سانتو في تاريخ المواجهات

في كلاسيكو سعودي بطعم الكرة البرتغالية، وملئ بنجوم العالم ، يحتضن ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة مساء اليوم الجمعة المواجهة المرتقبة والتي ستجمع بين الهلال مع إتحاد جدة ضمن قمة الجولة الخامسة من عمر مسابقة دوري روشن السعودي.

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تشهد مباراة الكلاسيكو اليوم بين الهلال وإتحاد جدة مواجهة برتغالية خالصة بين خورخي خيسوس المدير الفني الزعيم ،ونونو سانتو مدرب العميد.

وتستعرض “ بوابة الوفد ” تاريخ المواجهات بين البرتغاليين خيسوس وسانتو

وواجه خيسوس مواطنه سانتو في 9 مباريات سابقة بمختلف المسابقات والدوريات ، حقق خيسوس الأنتصار في 8 لقاءات مقابل فوز وحيد لسانتو.

كان أكبر فوز حققه مدرب الازرق خيسوس على سانتو في مباراة بنفيكا أمام ريو آفي بنتيجة 6-1 ضمن منافسات الدوري البرتغالي.

فيما جاء أكبر فوز لنونو في مباراة بورتو وسبورتنج لشبونة والتي أنتهت بفوز الأول بنتيجة 2-1.

وجاءت نتيجة أخر مواجهة بين نونو سانتو وخيسوس في ربع نهائي البطولة العربية 2023 ، وحقق الزعيم خلال فوزًا كبيرًا على العميد بنتيجة 3-1.

المواجهات التاريخية

على مستوى النتائج التاريخية فيمتلك الهلال أفضلية واضحة في المواجهات التي جمعت بينهما في الدروي السعودي بواقع 46 انتصارات مقابل 28 فقط لصالح الاتحاد في حين كتب التعادل نتيجة 29 مباراة.

القيمة التسويقية للهلال والاتحاد

وصلت القيمة التسويقية للاعبي نادي اتحاد جدة لـ مبلغ 118.98 مليون يورو، فيما وصلت القيمة التسويقية لـ لفريق الهلال إلى 259.55 مليون يورو.

ويعتبر النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب الهلال الأغلى بين لاعبي الفريقين، حيث تصل قيمته التسويقية لـ 60 مليون يورو، لكنه لن يشارك في اللقاء بسبب تعافيه من الإصابة.