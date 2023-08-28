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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

اتحاد جدة والوحدة.. بنزيما وحمدالله يقودان هجوم العميد

اتحاد جدة السعودي
اتحاد جدة السعودي

كشف نون سانتو، المدير الفني لاتحاد جدة السعودي، عن تشكيل فريقه أمام الوحدة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي لهذا الموسم 2023/2024.

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ويقود هجوم اتحاد جدة الثنائي كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله أمام الوحدة، في المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

تشكيل اتحاد جدة أمام الوحدة

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: زكريا هوساوي، عمر هوساوي، أحمد شراحيلي، مدالله العليان.

الوسط: إيجور كورونادو، فابينيو، كانتي، رومارينيو.

خط الهجوم: كريم بنزيما، عبدالرزاق حمدالله.

الجدير بالذكر أن اتحاد جدة يحتل صدارة ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة، حيث فاز في الثلاث جولات الماضية، بينما يأتي الوحدة في المركز السادس بـ 6 نقاط.

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