كلوب لـ اتحاد جدة: صلاح ليس للبيع وموقف ليفربول ثابت

رد يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول، عن الأنباء التي تتردد حول إقتراب محمد صلاح نجم الريدز من الرحيل عن صفوف الفريق بعدما ربطته التقارير بالانتقال لصفوف اتحاد جدة.



قال كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة أستون فيلا، أن نادي ليفربول موقفه واضح بشأن محمد صلاح ثابت، ولا يوجد شك حول ذلك الأمر، صلاح ليس للبيع هذا الصيف.



وتابع، لا أعلم إذا كان هناك عرض رسمي وصل للنادي أم لا، لكن ليفربول موقفه ثابت ولن يتغير.



وترددت أنباء عن رفع اتحاد جدة لعرضه من 150 مليون يورو إلى 200 مليون مع نهاية سوق الانتقالات في إنجلترا، من أجل إغراء الريدز بالموافقة على العرض.



لكن أكدت التقارير الصحفية الإنجليزية أن ليفربول لن يبيع صلاح، ويرفض التفريط فيه، بعدما أكد يورجن كلوب ذلك في قبل في تصريحات سابقة له.



ويستعد ليفربول لمواجهة أستون فيلا في الجولة الرابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر له يوم الأحد المقبل.

