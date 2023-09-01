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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يبدأ فترة الأعداد للموسم الجديد

الزمالك
الزمالك

انطلقت صباح اليوم الجمعة، فترة إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تحت قيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، استعدادا للموسم الكروي الجديد .

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 وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المران الأول صباح اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، تحت قيادة أوسوريو المدير الفني وجميع أعضاء الجهاز المعاون له، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية.

 ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة بداية من ٤ سبتمبر الجاري في إطار الاستعداد للموسم الجديد. 

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.

 وكان اللاعبون خضعوا لقياسات بدنية وطبية في الأيام القليلة الماضية تحت إشراف الجهازين الفني والطبي قبل بدء فترة الإعداد.

 

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