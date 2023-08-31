إعلان مواعيد مباريات الزمالك 2003 في بطولة الجمهورية
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم الخاصة بالناشئين عام 2003، جدول مباريات المرحلة الأولى من بطولة الجمهورية للشباب لنسخة الموسم الرياضي الجديد 2023-2024، وإعلان مواعيد مباريات نادي الزمالك.
جدول مواعيد مباريات الزمالك 2003
وجاء جدول مواعيد مباريات الزمالك 2003 في بطولة الجمهورية للشباب كالآتي:-
الجولة الأولي: يوم الأحد الموافق 3 سبتمبر، بين الزمالك وبيراميدز .
الجولة الثانية: يوم الأحد 10 سبتمبر، بيم المقاولون والزمالك .
الجولة الثالثة: يوم الأحد 17 سبتمبر، بين الإسماعيلي والزمالك .
الجولة الرابعة: يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر، بين الزمالك وسموحة .
الجولة الخامسة: يوم الأحد 1 أكتوبر، بين بتروجت والزمالك .
الجولة السادسة: يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر، بين الزمالك وفاركو .
الجولة السابعة: يوم الأحد 8 أكتوبر، بين الزمالك وطنطا.
الجولة الثامنة: يوم الأحد 15 أكتوبر، بين طلائع الجيش والزمالك.
الجولة التاسعة: يوم الأحد 22 أكتوبر، بين الزمالك وبلدية المحلة .
الجولة العاشرة : يوم الأحد 29 أكتوبر، بين الجونة والزمالك.
الجولة الحادية عشرة: يوم الأحد 5 نوفمبر، بين الزمالك والسد بأسوان
الجولة الثانية عشرة: يوم الأحد 12 نوفمبر، بين الإتحاد السكندري والزمالك.
الجولة الثالثة عشرة: يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر، بين الزمالك وإنبى .
الجولة الرابعة عشرة: يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر، بين المصري البورسعيدي والزمالك.
الجولة الخامسة عشرة: يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر، بين الزمالك والأهلي .
الجولة السادسة عشرة: يوم الأحد 10 ديسمبر، بين غزل المحلة والزمالك.
الجولة السابعة عشرة : الأحد 17 ديسمبر، الزمالك و سيراميكا كليوباترا .
الجولة الثامنة عشرة : الأحد 24 ديسمبر، زد اف سي و الزمالك .
الجولة التاسعة عشرة : الأحد 31 ديسمبر، الزمالك و فيوتشر .
الجولة العشرين : الأربعاء 10 يناير، القناة و الزمالك .