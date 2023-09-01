مدرب الزمالك السابق يوجه نصيحة إلى أورسوريو قبل انطلاق الموسم الجديد

وجه محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، نصيحة إلى خوان كارلوس أوسوريو، قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

وطالب محمد صلاح، أوسوريو بتقليل تصريحاته بشأن لاعبي الزمالك بجانب تثبيت طريقة اللعب في الموسم الجديد لتفادي الأخطاء التي وقع فيها الأبيض خلال الموسم الماضي.

وأوضح محم صلاح خلال تصريحات تلفزيونية: "أوسوريو عليه حسم طريقة اللعب سواء بإكمال طريقته التي لعب بها في الموسم الماضي، أو تغيير الطريقة تماما خصوصا بعدما حدث في لقاء الأهلي بالدوري المصري، ولابد من تثبيت طريقة لعبه وتحفيظها للاعبين من أجل الاستقرار الفني".

وأضاف: "المنافسة بين لاعبي الزمالك تكون جيدة بصفة دائمة، وأي فريق يمتلك لاعبان في مركز واحد يتنافسان على مركز أساسي يكون الفريق هو المستفيد، وعواد وصبحي من الحراس المميزين، وعواد كان يسير بشكل جيد، ولا يجب النظر لانتهاء عقود اي لاعب من عدمه، الأهم مصلحة الزمالك فنيا".

وأشار مدرب الزمالك السابق " أوسوريو صنع لا مركزية في خط هجوم الزمالك، وهناك حرية كبيرة في التحركات للاعبين، ووجود زيزو وشلبي ونداي مع الجزيري سيمثل إضافة جيدة، وشيكابالا أيضا قادر على اللعب يمينا ويسارا".

وكان الزمالك قد قدم أحد أسوأ مواسمه على الإطلاق في الموسم الماضي بسبب النتائج السلبية والابتعاد عن الألقاب.