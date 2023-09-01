مفاجأة لجمهور الهلال بشأن إصابة نجم الفريق

تلقى جمهور نادي الهلال خبر سار بشأن إصابة نجم الفريق الكوري الجنوبي جانج هيون سو مدافع أزرق الرياض، الذي كان يعاني مع مرض السرطان طوال الفترة الماضية وخضوه للعلاج الإشعاعي والكيميائي.

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جانج يعلن تعافيه من مرض السرطان

ونشر النجم الكوري الجنوبي جانج هيون سو لاعب نادي الهلال من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد انتهى السرطان بنسبة 100%، أريد أن أقول شكرا لزوجتي ، لقد عملت بجد لتعتني بي، ولن أنسى هذا أبدًا، شكرًا لك. كما أنني لا أريد أن أنسى تضحياتك وقلبك القوي ودموعك الصادقة، شكرًا لك، أعتقد أننا حصلنا على نتيجة جيدة".

وتابع جانج مدافع الهلال من خلال منشورة بعد تعافيه من مرض السرطان: "أحبك كثيراً وأشكرك كثيراً ، وأريد أن أقول شكراً جزيلاً لكل من دعمني ، يجب أن أتلقى العلاج الإشعاعي في الأسابيع القليلة القادمة لمنع تكرار الإصابة بالسرطان، وسأعود قريبًا بعد بناء جسدي بقوة، أقوى من أي شخص آخر".

جانج لاعب نادي الهلال وزوجته

وكان جانج قد اعلن في وقت سابق وقبل عشرة أيام أيضًا من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "أخيرًا ، لقد أنهيت علاجي الكيميائي الرابع والأخير اليوم ، قال الطبيب إنه يجب أن أتناول 4 علاج كيميائي و 10 أيام بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي".

وتابع خلال حديثه: "يجب أن أجري فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني ، إذا أظهر فحص التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتروني نتائج جيدة ، فأنا بحاجة إلى العلاج الإشعاعي، أريد أن أصدق أن النتيجة ستكون جيدة".

يستعد الهلال لمواجهة الاتحاد اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي تجمع الفريقين على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.