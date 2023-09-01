رئيس الاتحاد الأوروبي يرد على مشاركة الأندية السعودية في دوري الأبطال

حسم ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، موقفه من مشاركة الأندية السعودية، فى مسابقات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوربي، بالنظام الجديد بداية من الموسم المقبل 2024-2025.

اقرأ ايضًا ..

تشيفيرين يحسم مشاركة الأندية السعودية في دوري الأبطال

يحاول اتحاد كرة القدم السعودي في الفترة الحالية مع الاتحاد الأوروبي، الحصول على دعوة لمشاركة بطل دوري المحترفين السعودي في المسابقات الأوروبية بداية من الموسم المقبل، لاستمرار عملية الدعم والتنمية لمشروع الكرة في المملكة العربية السعودية.

وقال تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي أثناء حفل قرعة دوري أبطال أوروبا أنه يمكن للأندية الأوروبية فقط المشاركة في دوري الأبطال وغيرها من المسابقات داخل القارة، مؤكدًا أن الاندية السعودية لن تشارك أبدًا في أي من المسابقات القارية الأوروبية بنظامها الجديد.

وفي سياق متصل، أشار رئيس الاتحاد الأوروبي إلى عملية دولة الصين لتنمية كرة القدم فيها وقال أنها جلبت الكثير من اللاعبين في نهاية مسيرتهم وقدمت لهم الكثير من الأموال، لكن لم تتقدم الكرة الصينية.

من المقرر ان يشهد دوري أبطال أوروبا في نسخة الموسم الجديد 2024-2025 زيادة عدد الأندية المشاركة في المسابقة ليصبح 36 فريق، وحينها سيلعب كل فريق 8 مواجهات قبل التأهل للمرحلة النهائية.