رئيس فيورنتينا يكشف أخر تطورات رحيل أمرابط للدوري الإنجليزي

كشف روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا الإيطالي أخر تطورات رحيل النجم المغربي سفيان أمرابط للدوري الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023 بعد العروض الكثيرة التي تلقاها اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

أخر تطورات انتقال أمرابط للدوري الإنجليزي

وقال روكو كوميسو رئيس فيورنتينا: "قلنا لسفيان أمرابط إذا أراد الرحيل فسنحاول أن نحقق له رغبته، لكن إذا لم تتم الصفقة فهو مرتبط بعقد معنا وعليه البقاء هنا في فيورنتينا".

وعن سؤال رئيس فيورنتينا حول عروض مانشستر يونايتد وجالطة سراي ومن الأقرب لضم اللاعب خلال الفترة الصيفية الحالية، قال روكو: "أندية أخرى غير مانشستر وجالطة سراي تريد ضم أمرابط ولا أستطيع الإجابة الآن".

واختتم رئيس فيورنتينا أنه هناك الكثير من المفاوضات الجارية في الفترة الحالية، لكنه لا يستطيع ذكر أسماء أي فريق حتى حسم الصفقة بشكل نهائي.

وكان المغربي سفيان أمرابط قد تلقى عروض من أندية الأهلي السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي وجالطة سراي التركي، بجانب اهتمام أندية برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني، لكن مطالب إدارة فيورنتينا وتصعيبها للأمر جعلت الصفقة تقترب من الفشل وبقاء اللاعب رفقة الفيولا.

وكان نادي فيورنتينا قد رفض في وقت سابق إعارة سفيان أمرابط لنادي مانشستر يونايتد لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل 2 مليون يورو، ليقترب النجم المغربي من البقاء رفقة صفوف الفيولا في الموسم الجديد.