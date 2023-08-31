خضراوات قيمة للحفاظ على جهاز المناعة.. الجزر أبرزها

يلعب جهاز المناعة دورًا حيويًا فهو يحمي جسمك من المواد الضارة والجراثيم والتغيرات الخلوية التي قد تسبب لك المرض وهي مكونة من أعضاء وخلايا وبروتينات مختلفة.

طالما أن جهازك المناعي يعمل بسلاسة، فلن تلاحظ وجوده ولكن إذا توقف عن العمل بشكل صحيح - لأنه ضعيف أو غير قادر على محاربة الجراثيم العدوانية بشكل خاص - فإنك تصاب بالأمراض، من المحتمل أيضًا أن تسبب لك الجراثيم التي لم يواجهها جسمك من قبل المرض، بعض الجراثيم لن تسبب لك المرض إلا في المرة الأولى التي تتلامس فيها.

ونصحت خبيرة التغذية أنجلينا فودولازكا، بضرورة إدراج بعض الخضراوات في نظامك الغذائي اليومي إجراء فعال للحفاظ على المناعة قبل موسم المرض

وقالت خبيرة التغذية فودولازكا إذا كان الجسم يعاني من نقص في العناصر الكبرى والصغرى، فإن نشاط عملياته المناعية ينخفض، للحفاظ على جهاز المناعة، عليك أن تدرج في نظامك الغذائي الأطعمة التي يمكن أن تزود الجسم بالمواد التي يحتاجها بشدة.

وقبل موسم الخريف، عندما يتم إعادة هيكلة الجسم، من الضروري إضافة الخضراوات الغنية بالمواد المفيدة إلى نظامك الغذائي.

خضراوات تساعد على زيادة المناعة

على وجه الخصوص، يجب عليك تناول الخضراوات الغنية بالألياف فهي تحتوي على خاصية البريبايوتك وتعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

أوضحت الخبيرة أن الأمعاء والجهاز المناعي لهما تأثير وثيق على بعضهما البعض - حيث تتركز 70-80٪ من الخلايا المناعية في الجسم في الغشاء المخاطي في الأمعاء.

وتحديداً للحفاظ على المناعة، نصحت خبيرة التغذية بتناول الجزر الذي وصفته بهذه الصفة بـ الخضار القيمة بفضل الجزر، يتلقى الجسم بيتا كاروتين وفيتامين أ، اللذين يعملان كمعدلات للمناعة وأكدت أن تناول هذه المواد يقلل من الإصابة بالالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة.

بالإضافة إلى ذلك، أوصت فودولازكايا بتناول الفلفل الحلو (الغني بفيتامين C)، والسبانخ (يحتوي على فيتامينات A وC)، والثوم (الغني بمضادات الأكسدة ويحفز جهاز المناعة)، وكذلك الزنجبيل ومجموعة متنوعة من الخضر، وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنه ينبغي استهلاك هذه المنتجات في حالة عدم وجود موانع.