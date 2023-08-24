القومي للطفولة والأمومة ينقذ طفلة مريضة بمرض نقص المناعة البشري بالشرقية

تدخل المجلس القومي للطفولة والأمومة لإنقاذ طفلة رضيعة تبلغ من العمر شهرًا واحدًا، استقبلتها سيدة بعد أن رغبت جدتها في التخلي عنها، وتبين لهذه السيدة بعد إجراء التحاليل الطبية اللازمة أن الطفلة مريضة بمرض نقص المناعة البشري، وفيروس سي.

قالت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، تم رصد الشكوى من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل والتواصل مع السيدة التي استقبلت الطفلة تم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساعدة الطفلة وتقديم الدعم الطبي اللازم لحالتها.

أاضافت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أنه تم التنسيق مع البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان لاتخاذ الإجراءات العاجلة لاجلاء التحاليل اللازمة لها للوقوف علي حالتها وتقديم الدعم الطبي والرعاية الصحية اللازمة لها ؛ و ايداعها الدار المناسبة لحالتها، كما تم تحرير محضرا لإثبات الواقعة.

وأكدت "عثمان" أن المجلس القومي للطفولة والأمومة متمثل في خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠ سيتولى متابعة حالة الطفلة لحين امتثالها للشفاء وذلك بالتنسيق مع لجنة حماية الطفولة بالمحافظة، والعمل علي استخراج شهادة ميلاد لها وفقاً لاحكام قانون الطفل.

المجلس القومي يحبط محاولة زواج طفلة بإحدى قرى مركز طامية

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن عن إحباطه محاولة زواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.

ويأتي ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.

ووجهت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بلاغ لوزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي ( بمركز طامية بمحافظة الفيوم ) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لإحكام قانون الطفل والمادتين ( ٣٤، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.

ويمكنك التواصل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل (16000)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر.