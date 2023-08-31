التعاون يعلن رحيل تاوامبا وانتقاله لهذا النادي

أعلن الفريق الاول لكرة القدم بنادي التعاون رحيل اللاعب الكاميروني لياندر تاوامبا عن صفوف الفريق في الميركاتو الصيفي الحالي 2023، وذلك بعد خمسة مواسم قضاها مع سكري القصيم في المملكة تمكن خلالها ان يكون أسطورة النادي.

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التعاون يعلن رحيل تاوامبا

وكتب نادي التعاون من خلال حسابة الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "شكرًا أسطورة التعاون، تاوامبا يودع إدارة ورجالات وجماهير النادي"، وأضاف حساب النادي: "مسيرة الأسد مع الذئاب 158 مباراة".

لعب تاوامبا مع نادي التعاون في مختلف المسابقات المحلية والقارية 158 مباراة، ساهم خلالها في 102 هدف، بعدما سجل 82 وتمكن من صناعة 20 هدف اخر لزملائه في الفريق.

فريق تاوامبا الجديد في الدوري السعودي

أكد نادي التعاون أن تاوامبا سينتقل لنادي الأخدود بداية من سبتمبر الجاري، وبالفعل ظهر اللاعب في نادي الاخدود اليوم لبداية محطته الجديده في المملكة لمدة موسمين مع الأخدودي.

انتقل تاوامبا صاحب الـ 33 عام لنادي التعاون في عام 2018 وكان من المقرر ان ينتهي تعاقده مع سكري القصيم في يونيو من العام المقبل 2024، كن أعلن الفريق رحيله ليكون ثاني الراحلين اليوم الخميس بعد اللاعب حسن كادش المنتقل لنادي الاتحاد.