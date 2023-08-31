أستون فيلا يحسم انتقال صلاح لـ الاتحاد.. اشتعال الميركاتو قبل غلقه

تشهد الفترة الأخيره حديث مستمر حول انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي، والرحيل عن صفوف ليفربول الإنجليزي بعد وصول أكثر من عرض لضم النجم المصري لصفوف العميد.

لقاء أستون فيلا يحسم موقف محمد صلاح نهائيًا

من المقرر أن يحسم أستون فيلا موقف محمد صلاح بشكل نهائي من الرحيل عن الريدز أو البقاء لنهاية الموسم الحالي، خاصة بعدما أصبح هدف نادي الاتحاد منذ انتقالات يناير الماضي.

سيتواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة فريق ليفربول لمواجهة أستون فيلا المقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 3 من شهر سبتمبر، وهي المواجهة الاخيره التي يخوضها الريدز قبل فترة التوقف الدولي، وقبل غلق الميركاتو في السعودية المقرر له يوم الخميس المقبل 7 من نفس الشهر.

يرفض ليفربول رحيل محمد صلاح قبل التعاقد مع بديله بشكل رسمي، وفي نفس الوقت لا يريد أن يكون نادي الاتحاد المستفيد الوحيد من الصفقة خاصة أن الميركاتو سيغلق في المملكة بعد انجلترا.

موعد غلق الميركاتو في انجلترا

من المقرر أن يغلق الميركاتو الصيفي في انجلترا يوم 1 سبتمبر بعد توحيد تاريخ الموعد في الدوريات الخمسة الكبرى (الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي)، وبالتالي لن يكون ليفربول قادر في هذة اللحظات على حسم صفقة جديده، او الموافقة على رحيل اللاعب الذي يتمسك به المدرب الالماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز.

صلاح يظهر في متحف لندن

نشر محمد صلاح صور له اثناء زيارته للآثار المصرية في متحف بلندن وكتب عليها: "أن أكون سائحًا في لندن في يوم إجازتي"، والذي يأتي في ظل تزايد الحديث حول انتقال المصري لنادي الاتحاد السعودي.

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة أستون فيلا

حراسة المرمى أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوزولاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديجو جوتا، لويس دياز

يرغب نادى الاتحاد السعودي، في ضم محمد صلاح مقابل مبلغ 150 مليون يورو من ليفربول، وهو مبلغ كبير للغاية وافقت عليه إدارة الريدز لكن يرفض كلوب رحيل أسطورته.